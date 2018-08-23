В Москве в четверг ожидается до +21°С

В столице в четверг, 23 августа, ожидается до +21°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве составит от +19 до +21°С.

Днем ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее в погодном центре «Фобос» рассказали, что жителям столичного региона стоит ждать «бабьего лета» в середине сентября.

По словам синоптиков, в начале месяца в город придет «новая порция прохладного воздуха». Впоследствии наступит потепление, однако в первые десять дней сентября погода будет холоднее, чем в последнюю неделю августа.