Граффити с российским флагом нанесли на жилом доме в центре Москвы

Изображение с 10 окнами, из которых вывешен российский государственный флаг, нанесли на фасаде жилого дома в среду, расположенном на Валовой улице в центре Москвы. Рисунок под хештегом #россиявкаждомокне был создан в честь Дня Государственного флага Российской Федерации, передает ТАСС.

«Идея состоит в том, чтобы люди, когда проходили мимо думали, что это настоящие окна. <...> Целый месяц все желающие могут делать селфи [на фоне рисунка] <...> после 22 числа изображение зарисуют», - сказала исполнительный директор компании «Городские галереи» и куратор проекта «Уличные галереи» компании Ольга Фридман.

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Координатор проекта «Уличные Галереи», помощник депутата Мосгордумы Евгения Герасимова Наталья Мельяновская добавила, что над изображением трудились два художника в течение суток, площадь полотна составила порядка 360-370 квадратных метров.

Проект «Уличные галереи» был утвержден Мосгордумой в апреле 2018 года, его целью является художественное преображение уличного пространства (фасадов зданий, заборов и других объектов городской инфраструктуры).