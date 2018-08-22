Жена главреда МК подала иск о разделе имущества на 30 млрд рублей

Евгения Ефимова, супруга главного редактора и владельца «Московского комсомольца», председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева, подала иск о разводе и разделе имущества. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Алексея Черникова.

Он отметил, что заседание пройдет 23 августа в закрытом режиме.

По словам источников агентства в окружении Гусева, Ефимова требует признать за ней право собственности на пять нежилых помещений, квартиру и 11 земельных участков. Также она требует признать ее право на доли и акции ряда компаний, в том числе ЗАО «Редакция газеты Московский комсомолец» и ЗАО «Издательский дом МК». Агентство отмечает, что стоимость недвижимого имущества, зарегистрированного на Гусева — около 1,5 млрд. руб. Стоимость акций в компаниях оценивается примерно в 30 млрд. руб.