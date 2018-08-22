В Берлине задержали россиянина по подозрению в подготовке теракта

Немецкая генпрокуратура проинформировала о задержании в Берлине россиянина, которого подозревают в подготовке теракта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, речь идет о задержании 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С. Ордер на его арест была выдан 9 августа этого года. Также при задержании сотрудники правоохранительных органов провели обыск в его квартире.

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Уточняется, что россиянина подозревают в подготовке преступления с использованием взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что в Германии задержали россиянина по обвинению в хищении у дольщиков Новгорода.