В Москве в среду ожидается до +20°С

В столице в среду, 22 августа, ожидается до 20°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве будет колебаться между +18 и +20°С.

Днем будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/c, местами порывы 12-17 м/c

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее синоптики предупредили о похолодании в Москве.

Сообщалось, что в среду заметно похолодает. Свежие арктические воздушные массы будут поступать в центр Европейской России, и температура понизится на 6—7 °С.