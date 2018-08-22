В Москве в среду ожидается до +20°С
В столице в среду, 22 августа, ожидается до 20°С.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве будет колебаться между +18 и +20°С.
Днем будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/c, местами порывы 12-17 м/c
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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее синоптики предупредили о похолодании в Москве.
Сообщалось, что в среду заметно похолодает. Свежие арктические воздушные массы будут поступать в центр Европейской России, и температура понизится на 6—7 °С.