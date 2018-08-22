В Венесуэле из-за землетрясения накренился двухсотметровый небоскреб

Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что пять последних этажей двухсотметрового недостроенного небоскреба в Каракасе, известного как Башня Давида, накренились на 25% после землетрясения, передает РИА «Новости».

«Мы готовимся, потому что Башня Давида — старое здание и оно потрескалось на верхних этажах. Оно может рухнуть от любого движения», — уточнил руководитель гражданской обороны муниципалитета Либертадор Эрнан Матео.

Реклама

На севере Венесуэлы произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3. Очаг землетрясения располагался на глубине 113 км.

Информации о жертвах пока не поступало.

Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль призвал граждан к спокойствию.