Настя Рыбка заявила о передаче Дерипаске компрометирующих аудиозаписей

Анастасия Вашукевич, известная под псевдонимом Настя Рыбка, заявила, что передала российскому бизнесмену Олегу Дерипаске аудиозаписи разговоров с его участием. Об этом сообщает Associated Press.

Она также отметила, что в обмен на запись бизнесмен ей «кое-что» пообещал. Девушка подчеркнула, что больше не намерена затрагивать эту тему. При этом она не упомянула, остались ли у нее в наличии копии записей разговоров.

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«Он мне кое-что пообещал. Если он это выполнит, то проблема будет исчерпана, но если нет...», — сказала Вашукевич.

По имеющимся данным, на записях переговоров Дерипаски обсуждается тема вмешательства в президентские выборы в США.

Ранее сообщалось, что Олег Дерипаска выиграл суд против Рыбки и Лесли.