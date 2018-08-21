Осужденные попытались сместить администрацию пермской колонии

В колонии №37 в Пермском крае группа осужденных совершила попытку организовать массовые беспорядки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

Отмечается, что они хотели сместить администрацию пермской колонии.

«По предварительным данным, в жилом помещении зачинщики применили насилие в отношении одного из осужденных из мести за содействие, оказанное им администрации учреждения», — сообщили в ведомстве.

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Представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отметили, что сообщения о массовом бунте не соответствуют действительности.

«Осужденные намеренно провоцируют своим поведением и нарушают дисциплину, пытаясь таким образом сместить требовательного начальника колонии», — рассказали во ФСИН.

Ранее в Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве бойцы батальона МВД Украины «Торнадо» устроили бунт.