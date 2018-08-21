Украина обвинила Россию в задержании 150 судов на пути в порты

Помощник руководителя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил о задержании российской стороной более 150 судов, которые направлялись в украинские порты в Азовском море, передает «112 Украина».

«У меня нет точных данных, но это, кажется, больше 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты. Причем тенденция сохраняется: пограничники российские продолжают осматривать те суда, которые следуют в украинские порты на Азовском море», — сказал Слободян.

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Вместе с этим, отметил Слободян, следующие в российские порты суда проходят без задержек.

«Они очень долго предоставляют разрешения прохождения по Керченскому проливу для тех судов, которые следуют в украинские порты. Судам приходится ожидать перед Керченским мостом по несколько суток», — отметил он.

По словам Слободяна, досмотры судов, которые направляются в украинские порты осуществляется в недоступных для патрулирования украинскими пограничниками зонах.