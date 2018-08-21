В Чите пенсионер забыл в троллейбусе миллион рублей

Пожилой мужчина оставил сумку с миллионом рублей и документами в троллейбусе в Чите; полицейские смогли найти и вернуть ему утерянное. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Забайкальскому краю.

Как сообщается, в полицию поступило обращение от кондуктора троллейбуса о подозрительной сумке. Прибывшие на место полицейские нашли в сумке 1 млн руб. и личные документы. Ее владельцем оказался 81-летний житель города Петровска-Забайкальского.

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Мужчину удалось разыскать. Он рассказал, что находился в Чите проездом.

После этого полицейские помогли пенсионеру перевести денежные средства на банковский счет, чтобы уберечь его от преступников, а также помогли разместиться в местной гостинице.