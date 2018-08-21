США депортировали в Германию последнего нациста Третьего рейха

США депортировали в Германию 95-летнего бывшего охранника нацистского концлагеря Якова Палия, последнего известного преступника Третьего рейха, проживавшего на территории США. Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, в 1943 году Палий служил охранником в нацистском концлагере «Травники» на территории Польши, где были убиты тысячи человек.

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В 1949 году он прибыл в США, скрыв свое прошлое. Спустя восемь лет он получил американское гражданство и продолжил жить и работать на территории США.

Американские следователи, занимавшиеся поиском преступников нацистского режима, впервые заинтересовались Палием в начале 90-х годов. В 1993 году следователи встретились с ним. Бывший охранник концлагеря заявил, что солгал о своем прошлом для получения визы, но только в 2001 году окончательно признал, что работал в концлагере.

Спустя два года у него отозвали гражданство, и ему грозила депортация. Тем не менее ни одна страна не пожелала взять Палия к себе, в связи с чем еще 15 лет он продолжал проживать в Нью-Йорке.

Как отмечает агентство, дальнейшая судьба мужчины на территории Германии пока неизвестна.