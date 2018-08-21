В Москве и Подмосковье Курбан-байрам отпраздновали 320 тысяч мусульман

Заместитель председателя Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов сообщил, что в Москве и Московской области на праздничные молитвы в честь Курбан-байрама пришли около 320 тысяч мусульман, передает агентство городских новостей «Москва».

«В праздничной молитве в Москве приняли участие, ориентировочно, 220 тысяч человек. Из них около 120 тысяч человек пришли в Соборную мечеть, в другие мечети — примерно по 25-30 тысяч человек, а остальные верующие посетили дополнительные площадки, но там уже было не так много людей», — заявил Аббясов.

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Он добавил, что мечети и дополнительные площадки в Подмосковье посетили примерно 100 тыс. человек.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.