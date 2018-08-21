Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что мусульманский праздник призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим, к своим ближним.

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«Эти высокие гуманистические идеалы являются прочным фундаментом морально-нравственного воспитания человека», — подчеркнул Путин.

Президент указал на важность того, что и в настоящее время ценности ислама продолжают служить основой духовной жизни мусульманской общины России, помогают объединять людей. Также, по его словам, они помогают следовать традициям добрососедства между представителями разных народов, вероисповеданий и культур, которые в нашей стране имеют глубокие исторические корни.