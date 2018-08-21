В Кемерово закончился снос «Зимней вишни»

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Представитель администрации Кемерово проинформировал об окончании работ по демонтажу бывшего торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня», при пожаре в котором в марте этого года погибли 60 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, был завершен снос наземной части сгоревшего торгового комплекса. При этом в настоящее время с места, где в прошлом располагался торговый центр, вывозят и складируют металлоконструкции.

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«На вывозе работает специализированная техника: 15 большегрузов, два экскаватора и разрушитель», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что начальник службы пожаротушения Андрей Бурсин, который является обвиняемым в халатности по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», попал в психиатрическую больницу из-за попытки суицида.