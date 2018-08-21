Наблюдателей ОБСЕ не пустили к задержанному на Украине «Механику Погодину»

Наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не пропустили к задержанному на украинской территории российском судну «Механик Погодин». Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Как отмечается, инцидент произошел 17 августа, когда наблюдатели СММ попытались попасть на танкер.

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«У входных ворот нефтяного терминала на улице Марии Фортус мужчина, представившийся сотрудником Службы безопасности Украины, сообщил СММ, что им необходимо получить предварительное разрешение от властей порта на доступ к объекту», — подчеркивается в сообщении.

Согласно заявлению, в СММ намерены следить за развитием ситуации.

Ранее заместитель представителя президента Украины Петра Порошенко в Крыму Изет Гданов заявил, что российское судно «Механик Погодин» заблокировано в порту Херсона на три года.