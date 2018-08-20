Суд отправил под домашний арест второго фигуранта дела о хищении в РКК «Энергия»

Бабушкинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под домашний арест до 16 октября включительно второго признавшего вину фигуранта дела о хищении в РКК «Энергия» - Илью Шендерию, передает агентство городских новостей «Москва».

«Ходатайство следствия удовлетворить. Избрать в отношении И.Шендерия меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 16 октября включительно», — огласил решение судья Антон Мартыненко.

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Ранее суд отправил под арест бывшего заместителя директора ПАО РКК «Энергия» Алексея Белобородова, обвиняемого в мошенничестве.

До этого у Белобородова изъяли меченые купюры общим номиналом 500 тысяч рублей, а также €28 тысяч и доллары.