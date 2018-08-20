Трамп призвал остановить поток синтетического героина из Китая

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере призвал как можно скорее остановить поток фентанила, который поступает в США из Китая.

«Это возмутительно, что ядовитый синтетический героин фентанил идет потоком через почтовую систему США из Китая. Мы можем, и должны, положить этому конец сейчас! Сенат должен принять запрещающий акт и наверняка оградить наших детей и нашу страну от этого яда. Нельзя больше откладывать!», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что в начале недели в Вашингтоне начнутся слушания в администрации президента США Дональда Трампа по вопросу торговых пошлин на китайские товары.