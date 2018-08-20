В Москве станция метро «Проспект Мира» в Курбан-байрам будет работать только на выход

Ближайшая к Московской соборной мечети станция метро «Проспект Мира кольцевая» будет утром в Курбан-байрам, 21 августа, закрыта для входа пассажиров, сообщает РИА «Новости».

«В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока во время праздничных мероприятий 21 августа 2018 года станция «Проспект Мира» Кольцевой линии в этот день будет работать с 5 часов 30 минут только на выход», — говорится в сообщении.

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Пресс-служба поясняет, что все четыре эскалатора будут включены на подъем, чтобы люди успевали выходить из метро.

Ранее сообщалось, что российско-турецкая рабочая группа займется работой по вопросу облегчения визового режима после праздника Курбан-Байрам.