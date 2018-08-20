В Чечне установили личности напавших на полицейских подростков

Сотрудники правоохранительных органов Чечни установили личности пятерых человек, совершивших нападения на полицейских 20 августа, по предварительным данным, все они — жители Шалинского района республики, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение МВД.

«Все нападавшие — жители Шалинского района: один — 2000, двое — 2001, а также 2002 и 2006 годов рождения», — рассказали в министерстве.

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Отмечается также, что двое из уничтоженных преступников были родными братьями 2002 и 2006 годов рождения.

Ранее сообщалось, что все участники нападения на полицейских в Чечне оказались подростками.

20 августа двое мужчин с ножами совершили попытку проникновения на территорию Шалинского отдела МВД Чечни, в ходе которого напали на сотрудников полиции и ранили их. Примерно в это же время произошел взрыв у поста полиции в селе Мескер-Юрт, в результате которого никто не пострадал. Позднее автомобиль при въезде в Грозный попытался совершить наезд на сотрудника ДПС ГИБДД.