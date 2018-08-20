Суд арестовал экс-замглавы РКК «Энергия» по делу о мошенничестве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест бывшего заместителя директора ПАО РКК «Энергия» Алексея Белобородова, обвиняемого в мошенничестве, передает РИА «Новости».

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Белобородова меру пресечения в виде заключения под стражу по 16 октября», — огласил решение судья Антон Мартыненко.

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Следователь и прокурор поддержали ходатайство, заявив, что следствие только началось и еще не установлены все участники преступления. Адвокат настаивал на невиновности своего подзащитного и просил отправить Белобородова под домашний арест.

Ранее у заместителя генерального директора РКК «Энергия» Алексея Белобородова изъяли меченые купюры общим номиналом 500 тысяч рублей, а также €28 тысяч и доллары.