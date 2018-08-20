Избран новый «вор в законе № 1»

В Москве в элитном ресторане на территории Лужников прошла самая крупная за последние годы сходка «воров в законе», передает Росбалт.

Мафиози собрались, чтобы выбрать нового лидера после того, как крупный срок получил прежний «вор в законе № 1» Захарий Калашов (Шакро Молодой).

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Новым «боссом всех боссов» единогласно был избран Олег Шишканов (Шишкан).

В сходке приняли участие следующие десять мафиози: Василий Христофоров (Вася Воскрес), Дмитрий Чантурия (Мирон), Олег Шишканов (Шишкан), Михаил Воеводин (Миша Лужнецкий), Алексей Петров (Петрик), Сергей Аксенов (Аксен), Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский), Кахабер Парпалия (Каха), Элгуджа Туркадзе (Гуджа Кутаисский), Мераб Гогия (Мелия).

Ранее преступный авторитет по прозвищу Шакро Молодой был приговорен к более девяти годам лишения свободы.