Рыбка и Лесли рассказали о стратегии защиты в таиландском суде

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), Александр Кириллов (Алекс Лесли), а также еще шестеро граждан России и Белоруссии подтвердили суду таиландского города Паттайи, что не признают себя виновными. Всех их задержали в феврале текущего года во время «секс-тренинга», который власти Таиланда сочли незаконным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что обвиняемые также рассказали о своей стратегии защиты в суде Паттайи. Так, Алекс Лесли, руководивший тренингом, рассказал, что будет доказывать законность тренинга.

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«Я буду доказывать, что наш тренинг был просто тренингом, что он не нарушал закон, и что намерения нарушить таиландское законодательство у нас не было», — сказал Кириллов.

Остальные подсудимые заявили, что были лишь слушателями или участниками тренинга, а не организаторами, и к тому же оплатили участие в нем.

«Я не участвовала ни в каких оргиях, когда я была здесь, во время семинара, по ночам я спокойно спала в своем номере в гостинице», — сказала Вашукевич.

Ранее сообщалось, что суд Таиланда оправдал Кириллова и Вашукевич по одному из дел.