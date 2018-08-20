В Анкаре обстреляли посольство США

В Анкаре на бульваре Ататюрка неизвестные обстреляли американское посольство, сообщает CNN Turk.

Отмечается, что стрельба велась из автомобиля с неустановленными номерами. Очевидцы сообщили о четырех-пяти выстрелах.

О пострадавших или материальных повреждениях не сообщалось. В настоящий момент отряды полиции города ищут нападавших.

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Ранее сообщалось, что в Лондоне возле грузинского посольства был задержан британский журналист Грэм Филлипс. По данным полиции, он выкрикивал антинатовские и антигрузинские лозунги.

Также ранее сообщалось, что у посольства Словакии в Москве подросток напал с ножом на полицейского.