В Анкаре обстреляли посольство США
В Анкаре на бульваре Ататюрка неизвестные обстреляли американское посольство, сообщает CNN Turk.
Отмечается, что стрельба велась из автомобиля с неустановленными номерами. Очевидцы сообщили о четырех-пяти выстрелах.
О пострадавших или материальных повреждениях не сообщалось. В настоящий момент отряды полиции города ищут нападавших.
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Ранее сообщалось, что в Лондоне возле грузинского посольства был задержан британский журналист Грэм Филлипс. По данным полиции, он выкрикивал антинатовские и антигрузинские лозунги.
Также ранее сообщалось, что у посольства Словакии в Москве подросток напал с ножом на полицейского.