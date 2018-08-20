В Голландии эвакуировали вокзал из-за угрозы взрыва

В городе Тилбур в Нидерландах эвакуировали главный железнодорожный вокзал из-за сообщений о бомбе, передает De Telegraaf.

По данным издания, полиция задержала нескольких человек, которые могут быть связаны с инцидентом. После этого посетители станции были эвакуированы, а железнодорожное сообщение приостановлено.

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На место прибыла группа взрывотехников. Отмечается, что в воскресенье в Тилбуре проходит танцевальный фестиваль, в результате чего на вокзале было множество людей.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе полиция задержала мужчину, который захватил заложницу и угрожал взорвать баллон со сжатым воздухом.