Глава МВД Румынии извинилась перед пострадавшими на митинге против властей

Министр внутренних дел Румынии Кармен Дан принесла свои извинения гражданам и сотрудникам правоохранительных органов, которые пострадали в результате антиправительственного митинга, который прошел в Бухаресте 10 августа, передает РИА «Новости».

«Я приношу извинения всем, кто пострадал, будь это гражданские лица или жандармы. Меня пока не приглашали с отчетом в комиссию по обороне Палаты депутатов, но я готова принять участие в заседании», — сказала Дан.

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По ее словам, по факту произошедшего было возбуждено более 20 уголовных дел.

«Заверяю, что полиция и жандармерия в эти дни сделали все возможное, чтобы выявить организаторов беспорядков. В понедельник я предоставлю эту информацию прокуратуре», — сказала она.

Сообщается также, что по результатам внутренней проверки после митинга было выявлено пять случаев превышения служебных полномочий.

Ранее сообщалось, что 440 человек пострадали во время антиправительственной демонстрации в Бухаресте.