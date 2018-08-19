Главу ФОМС Дагестана заключили под стражу

Советский районный суд Махачкалы принял решение о заключении под стражу руководителя дагестанского Фонда обязательного медицинского страхования Магомеда Сулейманова, который подозревается в превышении должностных полномочий, передает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя Следственного управления СК по республике Егора Балашова.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сулейманова на два месяца. За ним есть право на обжалование», — сказал Балашов.

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Отмечается, что Сулейманова задержали в аэропорту Махачкалы.

Ранее СК сообщил, что задержанного Сулейманова подозревают в мошенничестве на 210 млн руб. и создании преступного сообщества.