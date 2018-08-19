В Москве в воскресенье ожидается до +26°С
В Москве в воскресенье, 19 августа, ожидается до +26°С.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве будет составлять от +24 до +26°С.
Днем небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный, 4-9 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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Ранее сообщалось, что в Москве «бабье лето» может наступить в конце сентября.
Как отмечалось, наступление «бабьего лета» связано с перестройкой атмосферной циркуляции.
При этом обычно такое погодное явление наступает в конце сентября.