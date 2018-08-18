Климкин шокирован результатами экзаменов украинских школьников

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал украинских школьников за результаты экзамена по математике. Об этом он написал в

фейсбуке.

«Хочется бить тревогу. Сорок восемь процентов абитуриентов не смогли решить задачу уровня восьмого класса. Каждый второй из сегодняшних выпускников не ориентируется в элементарных математических правилах!» — написал он.

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Климкин добавил, что подобные результаты могут привести отечественную систему образования к тому, что страна «окажется нигде».

«Сворачивая с этого пути, мы сознательно обрекаем себя на периферию жизни. И это касается не только близкой мне математики. Английский, история, география и, что поражает, украинский… Вдумайтесь?! Вас это не шокирует?» — добавил он.

Ранее сообщалось, что школьник из Москвы, который набрал 400 баллов по четырем предметам на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получил еще 100 за дополнительное вступительное испытание в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.