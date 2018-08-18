Сын экс-депутата Госдумы погиб при падении с крыши с девушкой в наручниках

Молодой человек и девушка, скованные наручниками, погибли при падении с крыши многоэтажного дома в Балашихе, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

«В городском округе Балашиха, микрорайоне Железнодорожный погибли девушка и молодой человек после падения с крыши многоэтажного дома. По данному факту проводится проверка», — подтвердили в главном управлении МВД по региону.

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Экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин подтвердил, что погибшим в Железнодорожном является его сын, передает РИА «Новости».

«Я не могу говорить. Это правда. Я не могу говорить», — ответил Шингаркин на вопрос журналистов о случившемся.

По факту произошедшего проводится проверка.