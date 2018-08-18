Путин направил телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью Аннана
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-генсека ООН Кофи Аннана. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
По словам Путина, ему посчастливилось лично общаться с Аннаном.
«Возглавляя ООН в непростой период, он очень многое сделал для реализации целей и задач Организации, укрепления ее центральной роли в мировых делах», — говорится в телеграмме.
Реклама
Также отмечается особенно значительный вклад Аннана в урегулирование ряда региональных конфликтов и в наращивание миротворческого потенциала ООН.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью бывшего генсека ООН Кофи Аннана.