Путин направил телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью Аннана

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Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-генсека ООН Кофи Аннана. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

По словам Путина, ему посчастливилось лично общаться с Аннаном.

«Возглавляя ООН в непростой период, он очень многое сделал для реализации целей и задач Организации, укрепления ее центральной роли в мировых делах», — говорится в телеграмме.

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Также отмечается особенно значительный вклад Аннана в урегулирование ряда региональных конфликтов и в наращивание миротворческого потенциала ООН.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью бывшего генсека ООН Кофи Аннана.