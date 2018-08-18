Лавров отметил вклад Аннана в развитие ООН

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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью бывшего генсека ООН Кофи Аннана. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Как отмечается, Аннан внес значительный вклад в укрепление центральной роли ООН в мировых делах, а также в реформирование организации.

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«После выхода в отставку К.Аннан продолжал активную деятельность по поиску развязок острейших кризисов современности, в том числе в рамках «Группы старейшин», — отмечается в заявлении.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования из-за кончины экс-генсека организации Кофи Аннана.