Главу ФОМС Дагестана заподозрили в мошенничестве на 210 млн рублей

СК сообщил, что задержанного главу дагестанского Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Магомеда Сулейманова подозревают в мошенничестве на 210 млн руб. и создании преступного сообщества. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, Сулейманова и других членов сообщества подозревают в перечислении денежных средств фонда за якобы оказанные медицинские услуги на основе предоставленных медицинским учреждениям поддельных документов.

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«По данным следствия, с 2010 по 2018 годы участниками преступного сообщества таким образом было похищено более 210 миллионов рублей», — говорится в заявлении ведомства.

Также отмечается, что фонд предоставлял информацию о более чем 600 людях, которые скончались или покинули территорию России, но якобы продолжали получать помощь в медицинских учреждениях Дагестана.

Согласно имеющей информации, в настоящее время Сулейманов задержан.

Ранее сообщалось, что в Махачкале сотрудниками правоохранительных органов был задержан заместителя мэра, начальника управления архитектуры и градостроительства Курбан Курбанов.