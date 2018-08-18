В Москве в субботу ожидается до +25°С

В Москве в субботу, 18 августа, ожидается до +25°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве будет составлять от +23 до +25°С.

Днем небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее сообщалось, что в Москве «бабье лето» может наступить в конце сентября.

Как отмечалось, наступление «бабьего лета» связано с перестройкой атмосферной циркуляции.

При этом обычно такое погодное явление наступает в конце сентября.