В Москве в субботу ожидается до +25°С
В Москве в субботу, 18 августа, ожидается до +25°С.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве будет составлять от +23 до +25°С.
Днем небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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Ранее сообщалось, что в Москве «бабье лето» может наступить в конце сентября.
Как отмечалось, наступление «бабьего лета» связано с перестройкой атмосферной циркуляции.
При этом обычно такое погодное явление наступает в конце сентября.