В Киеве завели дело после драки в суде по Януковичу

Прокуратура завела уголовное дело по факту драки в Оболонском районном суде Киева на заседании по делу против бывшего президента Украины Виктора Януковича, передает РИА «Новости».

«В данный момент речь идет об установлении всех лиц, которые находились в помещении Оболонского районного суда и блокировали вход в зал судебных заседаний, не пуская государственного адвоката, который должен был предоставлять правовую помощь обвиняемому Януковичу. Это производство начато не относительно конкретных лиц, а по факту препятствования работе защитника», — сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Реклама

По словам Максимец, продолжается изъятие видеозаписей с камер наблюдения из помещения суда.

Ранее сообщалось, что в Оболонском районном суде Киева между полицейскими и адвокатами бывшего президента Украины Виктора Януковича произошла потасовка.