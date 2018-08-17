В Крыму нашли античный склеп с изображением Геркулеса

Директор фонда «Археология» Олег Марков заявил, что археологи обнаружили и расчистили в Крыму на некрополе Кыз-Аул (Керченский полуостров) античный склеп, который украшен рельефами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Макрков отметил, что, по мнению ученых, был обнаружен монументальный каменный склеп с уступчатым перекрытием. По его словам, рельеф располагался около прохода в главной камере сооружения.

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«По мнению руководителя экспедиции Николая Федосеева, это было изображение Геркулеса и возможно камфара с птицами», — сказал Марков.

Он добавил, что захоронения в склепе могут датироваться последней четвертью II века н.э.

Также директор фонда рассказал, что захоронение оказалось разграбленным.

Ранее сообщалось, что при строительстве Крымского моста нашли артефакты IV тысячелетия до н.э.