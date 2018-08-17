Минюст Украины провел кадровые перестановки в киевском СИЗО после бунта

Пресс-секретарь заместителя министра юстиции Украины Юрий Маслак заявил, что в киевском Лукьяновском следственном изоляторе сменилось руководство после бунта заключенных. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина», передает RT.

«Единственное, могу подтвердить, что действительно будет новое руководство», — заявил Маслак.

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Также он отметил, что пока не может сообщить о связи кадровых перемен с бунтом заключенных, который прошел 9 августа. По словам Маслака, новый руководитель СИЗО «работал в системе», его имя будет названо в пятницу, 17 августа.

Ранее сообщалось, что в Киеве заключенные бойцы батальона МВД Украины «Торнадо» устроили бунт.