В Индии из-за наводнений погибли почти сто человек

Из-за сильного наводнения в штате Керала на юго-западе Индии погибло по меньшей мере 97 человек. Об этом пишет газета Indian Express.

Отмечается, что из-за стихийного бедствия нарушена работа системы транспорта, а также закрыты образовательные учреждения. Министр штата Пинарайя Виджаян призвал индийское правительство оказать дополнительную помощь в ликвидации последствий наводнения, а также выделить больше военных и вертолетов.

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Наводнения начались из-за муссонных ливней, которые накрыли штат 8 августа — они спровоцировали наводнения, сели и оползни. Местные власти заявили, что регион столкнулся с самыми разрушительными наводнениями за последние сто лет. В данный момент по всему штату объявлен красный уровень погодной опасности.

В июне сообщалось, что из-за наводнений и оползней в индийских штатах Ассам, Мизорам и Трипура погибли 17 человек.