Активистку «Волонтеров победы» приговорили к условному сроку на Украине

Украинский суд приговорил российскую активистку общественного движения «Волонтеры победы» Елену Одновол к трем годам условно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Алексея Зловедова, пресс-секретаря уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Информацию о приговоре Одновол российскому омбудсмену передала ее украинская коллега Людмила Денисова. Украинский омбудсмен также заявила, что в пятницу, 17 августа, россиянку отпустят из СИЗО. При этом в данный момент «не уточняется», где она будет отбывать вынесенное наказание. Также Денисова, по словам Зловедова, рассказала, что завтра к Одновол в Херсон приедет мать.

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Отмечается, что гражданка России признала свою вину в преступлениях, которые ей инкриминировал украинский суд, однако Москалькова добавила, что ей их суть в данный момент непонятна. Денисова пообещала Москальковой прислать копию обвинительного заключения.

Ранее на Украине назвали условие, при котором Москалькова сможет посетить Одновол.