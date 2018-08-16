На Украине начал работать новый правоохранительный орган

В четверг, 16 августа, на Украине начало работу Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом сообщается на сайте нового ведомства.

Отмечается, что в четверг приняли присягу первые 42 человека, которые будут работать в ГБР.

«Я не обещаю, что будет легко. И думаю, каждый из вас пришел сюда, чтобы построить новый правоохранительный орган, которым вы будете гордиться», — приводятся на сайте слова директора нового ведомства Романа Трубы.

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Он также заявил, что в полной мере работу ведомства планируется запустить осенью нынешнего года.

«Наша миссия — привлечение виновных к ответственности, несмотря на их должности, связи и ресурсы», — добавил Труба.

Ранее сообщалось, что украинское подразделение Transparency International, «Центр противодействия коррупции» и «Автомайдан» подали иск в Верховный суд Украины, чтобы признать недействительным указ президента Петра Порошенко.