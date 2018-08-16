Число пострадавших от массовой передозировки наркотиками в США превысило 70
Число пострадавших в результате передозировки наркотиками в американском городе Нью-Хейвен увеличилось до 76 человек. Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, около 70 пострадавших были госпитализированы.
Как отмечается, полиция задержала трех подозреваемых по делу о массовой передозировке наркотиками.
Реклама
Ранее сообщалось, что в парке американского города Нью-Хейвен были обнаружены около 50 человек, которые пострадали от употребления наркотиков.
Как отмечалось, люди пострадали от употребления синтетической марихуаны.