Число пострадавших от массовой передозировки наркотиками в США превысило 70

Число пострадавших в результате передозировки наркотиками в американском городе Нью-Хейвен увеличилось до 76 человек. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, около 70 пострадавших были госпитализированы.

Как отмечается, полиция задержала трех подозреваемых по делу о массовой передозировке наркотиками.

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Ранее сообщалось, что в парке американского города Нью-Хейвен были обнаружены около 50 человек, которые пострадали от употребления наркотиков.

Как отмечалось, люди пострадали от употребления синтетической марихуаны.