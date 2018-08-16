Суд отпустил Марию Дубовик под домашний арест

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Дорогомиловский суд Москвы изменил меру пресечения на домашний арест фигурантке дела об экстремистской организации «Новое величие» Марии Дубовик, передает РИА «Новости».

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, изменить Дубовик меру пресечения на домашний арест», — заявила судья Юлия Рудакова.

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Ранее Дорогомиловский суд удовлетворил ходатайство следствия об освобождении из СИЗО и переводе под домашний арест фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой.

18-летняя девушка вместе с другими фигурантами дела «Нового величия» обвиняется в создании экстремистской организации, направленной на свержение конституционного строя в России, а также участие в народных восстаниях.