Суд отпустил Марию Дубовик под домашний арест
Дорогомиловский суд Москвы изменил меру пресечения на домашний арест фигурантке дела об экстремистской организации «Новое величие» Марии Дубовик, передает РИА «Новости».
«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, изменить Дубовик меру пресечения на домашний арест», — заявила судья Юлия Рудакова.
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Ранее Дорогомиловский суд удовлетворил ходатайство следствия об освобождении из СИЗО и переводе под домашний арест фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой.
18-летняя девушка вместе с другими фигурантами дела «Нового величия» обвиняется в создании экстремистской организации, направленной на свержение конституционного строя в России, а также участие в народных восстаниях.