В Индии объявили траур в связи со смертью экс-премьера
В Индии объявили национальный траур из-за смерти бывшего премьер-министра Атала Бихари Ваджпаи. Об этом сообщает The Economic Times.
По данным издания, траур в Индии объявлен с 16 по 22 августа.
Как отмечается, на этот период все официальные развлекательные мероприятия были отменены.
Реклама
Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпаи скончался в возрасте 93 лет.
Атал Бихари Ваджпаи возглавлял индийское правительство дважды — с мая по июнь 1996 года, а также с марта 1998-го по май 2004 года.