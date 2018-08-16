В Индии объявили траур в связи со смертью экс-премьера

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В Индии объявили национальный траур из-за смерти бывшего премьер-министра Атала Бихари Ваджпаи. Об этом сообщает The Economic Times.

По данным издания, траур в Индии объявлен с 16 по 22 августа.

Как отмечается, на этот период все официальные развлекательные мероприятия были отменены.

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Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпаи скончался в возрасте 93 лет.

Атал Бихари Ваджпаи возглавлял индийское правительство дважды — с мая по июнь 1996 года, а также с марта 1998-го по май 2004 года.