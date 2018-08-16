В Ялте загорелся заповедник Уч-Кош

Природный заповедник загорелся на площади порядка 500 кв. м. в ущелье Уч-Кош в городском округе Ялта, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

«Очаг пожара находится в ущелье Уч-Кош в Ялтинском горнолесном природном заповеднике, площадь возгорания составляет 500 кв. м.», — сказал он.

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По его словам, к тушению пожара привлечен вертолет Ми-8, оборудованный водосливным устройством емкостью 5 тонн. По предварительным данным, угрозы перехода огня на ближайшие населенные пункты нет.

Ранее на крупнейшем байкальском острове Ольхон начался лесной пожар.

Четыре очага возгорания локализованы, огонь остановлен на общей площади более 12 тысяч гектаров в Усть-Илимском и Усть-Кутском районах. Еще два очага в этих районах продолжают действовать, их площадь 332 гектара.