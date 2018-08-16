В Стамбуле арестовали судно с российским экипажем

Представитель азово-донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Александр Рубцов заявил, что в турецком городе Стамбул арестовали судно с 11 российскими моряка на борту. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, судно Streamline шло из Ростова в Стамбул на ремонт.

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Он также добавил, что корабль был арестован из-за долгов собственника.

Рубцов подчеркнул, что после ремонта судна экипаж должен был вернутся в Россию.

Ранее сообщалось, что российскому судну «Механик Погодин» запретили покидать украинский порт.

Как отмечалось, капитан порта Херсона вынес новый запрет на выход российского судна «Механик Погодин» из акватории.