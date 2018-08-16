Суд не получал ходатайство о переводе под домашний арест Павликовой и Дубовик

В Дорогомиловском районном суде заявили, что не получали ходатайство Следственного комитета (СК) о переводе Анны Павликовой и Марии Дубовик из СИЗО под домашний арест. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля.

В пресс-службе отметили, что суд будет рассматривать ходатайство следователя о переводе под домашний арест в день его получения, однако на данный момент, по словам Таратули, документ к ним не поступал.

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«Если материалы привозят, они поступают дежурным судьям. На данный момент ходатайства от СК нет. Если сегодня привезут материал, суд рассмотрит его день в день. Спустя сколько часов после получения ходатайства состоится заседание, я сказать не могу», — сказала Таратуля.

15 августа, за несколько часов до начала несанкционированного шествия «Марш матерей», адвокат Максим Пашков рассказал, что следователь по делу «Нового величия» ходатайствовал о переводе Анны Павликовой и Марии Дубовик под домашний арест.

Ранее сообщалось, что делом «Нового величия» заинтересовались в Кремле.