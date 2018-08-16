В Крыму назвали возможный «захват» российского «Механика Погодина» «мелким хулиганством»

Депутат Симферопольского горсовета Степан Кискин дал комментарий в связи с опасениями экипажа российского «Механика Погодина» по поводу захвата судна на территории Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Кискина, украинская сторона ведет себя как «мелкий хулиган». Он призвал Украину воспринимать воссоединение Крыма с Россией таким, какое оно «есть на самом деле».

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«Не надо воровать наших моряков, наши суда, заниматься пиратством. Конечно, в итоге это приводит к ответным действиям», — заявил Кискин.

Он добавил, что также это скажется на экономике страны.

Ранее моряки с российского судна «Механик Погодин», которое в данный момент находится в порту украинского города Херсон, выразили опасение, что власти Украины могут не выпустить их с территории страны.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.