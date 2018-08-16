Супруга рассказала о тюремном самолечении задержанного в США летчика Ярошенко

Виктория Ярошенко, супруга осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко, заявила, что в ее муж жалуется на плохое самочувствие. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Ярошенко, ее супруг продолжает жаловаться на плохое самочувствие, но при этом занимается самолечением в американской тюрьме.

Реклама

«Когда он был в «Форт-Дикси», ему еще в марте обещали вызвать гастроэнтеролога. До сих пор ждем. А так занимается самолечением», — сказала Ярошенко.

Она отметила, что ее муж читает этикетки лекарств, которые продаются в тюремной аптеке и таким образом выбирает те, которые могут ему помочь. Также она рассказала, что летчик жалуется на проблемы с зубами, однако, по ее словам, российского гражданина «никто не лечит».

Ранее сообщалось, что супруга Ярошенко и его дочь приедут в США 20 августа.