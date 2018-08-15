Полиция Украины: на руках у граждан находится 892 тысячи единиц оружия

Департамент превентивной деятельности Национальной полиции Украины сообщил, что на 31 июля 2018 года на руках у граждан страны находилось 892 854 единицы огнестрельного оружия, передает Deutsche Wall.

Сообщается, что речь идет о зарегистрированных охотничьих нарезных ружьях и гладкоствольном оружии.

Отмечается, что в конце 2016 аналогичный показатель составлял более 920 тысяч единиц огнестрельного оружия. Всего, отметили в полиции, с 2013 года средний показатель количества единиц оружия на руках у населения колебался в пределах от 800 тысяч до 900 тысяч, в последние два года наблюдается тенденция к его сокращению.