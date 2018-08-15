СК проводит проверку по факту гибели горняка на шахте на Урале

Следственный комитет России начал проверку по факту сообщения о гибели горняка на шахте в Свердловской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Организована доследственная проверка по сообщению о гибели рабочего на шахте», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также добавили, что на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

Как отмечается, при обрушении в шахте пострадали двое рабочих, один из которых скончался.

При этом в настоящее время жизни второго пострадавшего ничего не угрожает.

Ранее СМИ сообщили, что в Свердловской области в результате обрушения на шахте погиб один человек.