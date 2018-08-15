На Урале при обрушении на шахте погиб один человек

В Свердловской области в результате обрушения на шахте погиб один человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, при обрушении также пострадал один человек.

Как отмечается, спасатели извлекли из завалов тело погибшего.

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Ранее СМИ сообщили, что в Свердловской области в результате обрушения на шахте под завалами оказались два человека.

Как отмечалось, в шахте работали более 130 человек.

В апреле стало известно, что при обрушении на шахте в Ростовской области погиб рабочий.